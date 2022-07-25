Казанский метрополитен с начала лета перевез более 4,7 миллиона пассажиров

Фото: Максим Платонов

В Казани с начала лета по 24 июля метрополитен перевез 4 733 885 пассажиров. Это на 8% больше, чем в допандемийнном 2019 году, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

За аналогичный период 2020 года, когда в Казани и в целом по стране действовали антиковидные ограничения, городским метрополитеном воспользовались 2 627 793 раза.

В этом году пик потока туристов в казанском метрополитене пришелся на июль. При этом туристический сезон начался еще в мае.

Фото: Дмитрий Резнов

По данным на 16 мая этого года, казанский метрополитен за 16 лет работы перевез 339 900 965 пассажиров. На сегодня метро столицы Татарстана состоит из одной линии длиной 16,8 км с 11 станциями. За одну смену выполняется девять кругов — это 18 заездов от одной конечной станции до другой.



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Татьяна Демина