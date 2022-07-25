Казанский метрополитен с начала лета перевез более 4,7 миллиона пассажиров
В Казани с начала лета по 24 июля метрополитен перевез 4 733 885 пассажиров. Это на 8% больше, чем в допандемийнном 2019 году, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
За аналогичный период 2020 года, когда в Казани и в целом по стране действовали антиковидные ограничения, городским метрополитеном воспользовались 2 627 793 раза.
В этом году пик потока туристов в казанском метрополитене пришелся на июль. При этом туристический сезон начался еще в мае.
По данным на 16 мая этого года, казанский метрополитен за 16 лет работы перевез 339 900 965 пассажиров. На сегодня метро столицы Татарстана состоит из одной линии длиной 16,8 км с 11 станциями. За одну смену выполняется девять кругов — это 18 заездов от одной конечной станции до другой.
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