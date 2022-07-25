ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону самолетов ВКС России

ФСБ сорвала спецоперацию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что «сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков, склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы».

Вместе с этим выявление планов украинской разведки также позволило нанести удары по ряду объектов ВСУ. В ФСБ отметили, что сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники — установлены.

Фото: кадр видео Минобороны России

Вчера официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что силы российского ВМФ высокоточными ракетами большой дальности уничтожили военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon в порту Одессы.



Из строя вывели производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины. Также за сутки было поражено девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» в населенном пункте Жовтневое Николаевской области, два пункта управления 54-й и 65-й механизированными бригадами ВСУ в районах населенных пунктов Курахово Донецкой Народной Республики и Новоданиловка Запорожской области.

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Максим Кокунин