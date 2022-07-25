Ущерб от преступлений, возмещенный потерпевшим, в этом году составил 194 млрд рублей

Ущерб от преступлений, возмещенный потерпевшим, в этом году составил 194 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в три раза. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин.

По его словам, арестовано имущество фигурантов уголовных дел на сумму более 72 млрд рублей, из них на 45 млрд рублей по делам о коррупции.

— В последние годы раскрываемость таких преступлений, как убийство, изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, держится на уровне 95-99%. Эти результаты свидетельствуют о качественной и слаженной работе всех правоохранительных органов, — отметил Бастрыкин.

Фото: realnoevremya.ru

По итогам первого квартала 2022 года в России зарегистрировали более 39,2 тысячи экономических преступлений. Это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Как отмечают в СКР, на этапе предварительного расследования материальный ущерб от данных преступлений оценивается в 77,8 млрд рублей. Из них 30,5 млрд рублей возместили путем добровольного погашения и изъятия денег и ценностей. Арест на имущество наложен на общую сумму в 72,4 млрд рублей.



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Максим Кокунин