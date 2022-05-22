В России ущерб от экономических преступлений в первом квартале 2022 года оценили в 77,8 млрд рублей

По итогам первого квартала 2022 года в России зарегистрировали более 39,2 тысячи экономических преступлений. Это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (40,5 тысячи). Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры страны.



Как отмечают в ведомстве, на этапе предварительного расследования материальный ущерб от данных преступлений оценивается в 77,8 млрд рублей. Из них 30,5 млрд рублей возместили путем добровольного погашения и изъятия денег и ценностей. Арест на имущество наложен на общую сумму в 72,4 млрд рублей, передает ТАСС.

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Недавно в Татарстане экс-заместителя директора компании обвинили в мошенничестве на 30 млн рублей. Средства перечислили на расчетные счета сначала московской фирмы, а затем еще шести аффилированных предприятий. Свою вину мужчина частично признал.

Диана Жиленкова