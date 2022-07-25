В Казани 14-летний подросток на автомобиле врезался в детскую площадку

Фото: «Вказани поймут»

В Казани 14-летний подросток на автомобиле Daewoo Nexia врезался в детскую площадку и попытался скрыться с места происшествия. Об этом сообщает ГИБДД УМВД России по городу.

Сообщение о ДТП во дворе дома по ул. Андрея Адо поступило в дежурную часть — 24 июля в 15.00. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 14-летний уроженец Узбекистана, забрав ключи от машины старшего брата, вышел во двор и завел транспортное средство. Коробка передач была включена на заднюю скорость. После чего автомобиль начал двигаться назад и снес две горки на детской площадке.

Отмечается, что пострадавших нет. В отношении матери подростка инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Промышленный» составили протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями и иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В настоящее время по данному инциденту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

24 июня в Зеленодольском районе Татарстана 14-летний подросток на мотоцикле «Урал» сбил пятилетнего велосипедиста. Молодой человек взял ключи от мотоцикла без ведома родителей. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что он не выбрал безопасную скорость. Пятилетний ребенок получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в ДРКБ.



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Максим Кокунин