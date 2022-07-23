Сенатор Абрамов допустил возвращение рублевого курса к прежним значениям до конца года

Фото: Анна Сейтумерова

Возвращение к прежнему курсу рубля около 70—80 рублей за евро не исключено, сообщил зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.



— Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года докризисного уровня в пять процентов, — приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил, что снижение ключевой ставки необходимо для того, чтобы сделать кредиты доступнее, а предприятия могли брать кредиты на организацию производств.

Фото: Анна Сейтумерова

Вчера Банк России понизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых, то есть сразу на 1,5 п. п. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».



Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября.

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Маргарита Головатенко