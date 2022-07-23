Татарстан стал лидером в России по количеству камер на дорогах

Татарстан занял первое место по количеству камер на дорогах — на территории республики установлены 4,7 тысячи камер ГИБДД, сказано в материалах исследования «Промрейтинг».



Это больше, чем в Москве — 3,9 тысячи камер, и в два раза превышает число камер в Свердловской области — 2,7 тысячи. В топ-10 также попали Башкортостан (1,2 тысячи) и Самарская область (702 камеры).

Фото: promrating.ru

ЗЗа пять месяцев 2022 года ГИБДД выписало по камерам фотовидеофиксации 60 млн штрафов — это на 28,7% больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день в России работают 23,4 тыс. передвижных и стационарных камер фотовидеофиксации.

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Маргарита Головатенко