В России в 2022 году число штрафов по камерам выросло почти на 30%

За пять месяцев 2022 года ГИБДД выписало по камерам фотовидеофиксации 60 млн штрафов — это на 28,7% больше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ГИБДД.



На сегодняшний день в России работают 23,4 тыс. передвижных и стационарных камер фотовидеофиксации. Они фиксируют превышение скорости, проезд на красный свет, выезд на полосу для движения общественного транспорта. С их помощью на дорогах ежегодно ликвидируют 1,5 тыс. аварийно-опасных участков.

В ведомстве отметили, что в местах применения комплексов отмечается снижение общего количества ДТП и тяжести их последствий.

Фото: realnoevremya.ru

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко