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Минпромторг готовит перечень медоборудования, разрешенного для вывоза на ремонт

17:34, 22.07.2022
Минпромторг готовит перечень медоборудования, разрешенного для вывоза на ремонт
Фото: realnoevremya.ru

Минпромторг работает над решением проблемы с вывозом иностранного медицинского оборудования на ремонт, сейчас подготавливается перечень продукции, разрешенной к вывозу, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков после заседания Комитета Госдумы по экономической политике в Казани.

— Мы эту проблему знаем. И подобного рода изъятие по вывозу продукции, которая обладает регистрационным удостоверением медизделий, мы сейчас готовим. Действительно, мы это сделаем, — приводит его слова «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко
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