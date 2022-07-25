В Казани на улице Галии Кайбицкой продается помещение за 61 млн рублей

Фото: Авито

В Казани на улице Галии Кайбицкой, 6а, продается помещение свободного назначения площадью 610 квадратных метров. Оно расположено на втором этаже отдельно стоящего здания, а его стоимость оценивается в 61 млн рублей.

Уточняется, что в нем находятся большой зал, кухонная зона, санузлы и грузовой лифт. Помещение имеет два отдельных входа, а рядом с ним находятся остановки общественного транспорта. Высота потолков составляет 3,5 метра, имеется вытяжка и вентиляция.

Фото: Авито

Ранее стало известно, что в Казани было выставлено на продажу недостроенное двухэтажное здание, расположенное по адресу ул. Красная Позиция, 2с1. Общая площадь объекта составляет 1 282 квадратных метра, а его стоимость оценивается в 25 млн рублей.

В объявлении о продаже говорится, что земельный участок в 16 соток находится в аренде и помимо строения на нем также имеется парковка на 10 автомобильных мест. Уточняется, что к зданию подведены все коммуникации, а его конструктивные элементы соответствуют норме. Собственником объекта уже более 5 лет является юридическое лицо.

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Максим Кокунин