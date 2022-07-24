Большая часть казанцев считает, что в приоритете у государства должны быть траты на образование

Фото: Максим Платонов

По мнению большинства казанцев, в приоритете у государства должны быть траты на образование (52% опрошенных) и здравоохранение (48%). Об этом «Реальному времени» рассказали в Исследовательском центре SuperJob.

Практически каждый третий житель столицы Татарстана считает, что государству в первую очередь следует поддерживать национальную экономику (30%) и социальную политику (27%). Кроме того, 21% респондентов ответил, что в финансовых вливаниях нуждается сфера жилищно-коммунального хозяйства. Также 20% опрошенных назвали приоритетными статьями бюджета правоохранительную деятельность и национальную оборону. 13% считают, что тратить государственные средства нужно на охрану окружающей среды, 5% — на культуру, кинематографию и СМИ.

Как свидетельствует аналитика SuperJob, женщины чаще мужчин называли приоритетными статьями госбюджета образование, здравоохранение и охрану окружающей среды. Мужчины же чаще считают, что в первую очередь госсредства должны расходоваться на поддержание экономики, социальной политики и национальной обороны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также молодежь до 24 лет чаще всего считает главными статьями расходов государства образование, экологию и культуру. Вместе с этим респонденты старше 45 чаще говорят, что в господдержке в первую очередь нуждаются нацэкономика, социальная политика, правоохранительная деятельность и оборонная сфера.

Стоит отметить, что в сравнении с аналогичным исследованием 2020 года казанцы стали чаще называть приоритетными сферами национальную экономику, национальную оборону и правоохранительную деятельность, а внимание к природоохранной деятельности снизилось.

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Максим Кокунин