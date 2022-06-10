В строительство индустриальных парков ОЭЗ «Иннополис» вложат 2 млрд рублей

В 2022 году в строительство двух индустриальных парков в границах особой экономической зоны «Иннополис» инвестируют 2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя премьер-министра Татарстана Романа Шайхутдинова.

По его словам, объекты строятся в Верхнеуслонском и Лаишевском районах республики. Их общая площадь составит более 20 тысяч кв. метров. Работы планируется завершить в 2023 году. Шайхутдинов добавил, что также ведется согласование включения в границы ОЭЗ «Иннополис» площадки в Казани, где планируется построить технопарк.

Кроме того, он рассказал, что в Иннополисе работают 323 IT-компании, создавшие больше 8 тысяч рабочих мест. Объем их выручки составил накопительным итогом 113,1 млрд рублей, фактический объем инвестиций достиг 57,7 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов

В мае сообщалось, что в Татарстане на новых объектах ОЭЗ «Иннополис» создадут более 20 тысяч рабочих мест. В Лаишевском районе республики компания ICL создаст производство материнских плат. Технологические возможности предприятия позволят также заняться производством персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, моноблоков, серверов и систем хранения данных.



Дарья Акимова