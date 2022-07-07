Новости экономики

18:13 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Программу управления государственными финансами в Татарстане продлили на год

16:44, 07.07.2022
Программу управления государственными финансами в Татарстане продлили на год
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане продлили государственную программу управления государственными финансами на год — до 2025-го. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Общий объем финансирования программы до 2025 года составит 172,4 млрд рублей, из российского бюджета выделяется 21,8 млн рублей. Остальное — средства из бюджета Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно программе, удельный вес расходов бюджета республики, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета должен быть обеспечен на уровне 84,5% (вместо 83,5%).

Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Татарстана к уровню предыдущего года должен достичь не менее 103,6% вместо 103,2%.

На прошлой неделе в Татарстане утвердили государственную программу «Развитие юстиции в Татарстане». Сроки реализации программы определены с 2023 по 2027 год. Общий объем финансирования, по предварительной оценке, составит 3,9 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ЭкономикаОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок