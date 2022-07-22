Двукратный чемпион мира Антон Чупков назвал организацию «Игр дружбы» в Казани фантастической

Фото: Максим Платонов

Двухкратный чемпион мира Антон Чупков выразил восторг от организации соревнований по плаванию на «Играх дружбы», которые проходят в Казани.



— Организация в Казани просто космическая. Очень круто, очень много болельщиков. В первый раз вижу такую поддержку. Доволен и организацией, и подготовкой, и сегодняшним результатом, — приводит его слова «РИА Новости».

Чупков одержал победу на дистанции 200 метров брассом с результатом 2 минуты 7,19 секунды.

Фото: Максим Платонов

Казань обладает потенциалом для ежегодного проведения соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы», заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Игры пройдут во Дворце водных видов спорта и будут состоять из трех этапов — «Мир», «Спорт» и «Легенды». Первый этап проведут с 21 июля по 2 августа. Ожидается участие более 1 100 спортсменов. В рамках него с 20 по 25 июля состоятся международные соревнования по плаванию. Второй этап мероприятия пройдет с 9 по 26 ноября. Он объединит Кубок президента Татарстана по прыжкам в воду и международные соревнования по плаванию. Третий этап состоится с 15 по 26 декабря.

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Маргарита Головатенко