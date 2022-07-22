ЦБ разрешил Альметьевскому АО имени Токарликова не раскрывать отчетность

Центробанк освободил Альметьевское АО имени Токарликова от обязанности осуществлять раскытие информации. Решение принято на основании федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Собрании акционеров эмитента, которым было принято решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации прошло 19 апреля. Дата подписания лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, заявления — 7 июля. Дата принятия решения — 20 июля 2022 года, говорится в сообщении Центра раскрытия корпоративной информации.

Молочно-товарный комплекс беспривязного содержания АО «Им. Н.Е. Токарликова» размещен на территории Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского района. В его рамках предусматривается круглогодичное беспривязное содержание коров с единым однотипным кормлением, что позволяет избежать сезонных колебаний производства молока и добиваться увеличения продуктивности.

Фото: pxhere.com

Размер заемных средств на строительства составил 575 млн рублей. Из них 403 млн рублей пришлись на финансирование строительства комплекса объектов животноводства в рамках инвестиционного проекта «Строительство молочно-товарного комплекса беспривязного содержания на 1070 коров». На покупку коров было направлено 150 млн рублей, включая оплату таможенных расходов, налог на добавленную стоимость и другие расходы. Во всех трех займах кредитором выступал ПАО «Сбербанк».

Также в 2017 году АО имени Токарликова получило заем от АО «СМП-Нефтегаз» Фоата Комарова в размере 160 млн рублей. Сумма должна быть возвращена не позднее 31 декабря 2040 года. При этом плата за пользование кредитом составит 2 тысячи рублей в месяц. Таким образом, ставка по этому кредиту составила 0,015% годовых, а выдан он на 23 года. Совет директоров АО имени Токарликова одобрил эту сделку. Напомним, акционерное общество принадлежит депутату Госсовета Татарстана Фоату Комарову. По итогам 2017 года он заработал более 420 млн рублей. Доход народного избранника в 2018 году вырос в 10 раз.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин