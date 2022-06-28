ВВП России за 10 лет вырос в 2 раза, а производство — на 14%

Номинальный ВВП России за последние 10 лет, с 2011 по 2021 год, вырос в 2,17 раза, а объем производства — только на 14%. Это следует из аналитики «Реального времени» по данным Росстата.

Так, в 2011 году ВВП России в текущих ценах составлял 60,1 миллиарда рублей, а в 2021 вырос до 131 миллиарда. При этом индекс физического объема, который показывает изменение производства, за тот же срок вырос на 14%.

Такое расхождение связано с тем, что подсчет валового внутреннего продукта в ценах соответствующего года учитывает также и инфляцию. Цены на готовую продукцию растут — растет и ВВП страны. Если считать изменение реального ВВП в ценах одного года, то здесь будет виден рост на те же 14%.

Фото: скриншот трансляции

Так, в ценах 2016 года, валовый внутренний продукт России составлял уже не 60,1 миллиарда, а 81,75 миллиарда. В 2021 году же он был оценен в 93,39 миллиарда, а не в 131 миллиард без учета инфляции.

В конце апреля этого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ВВП России вырос на 4,7%. Здесь она говорила как раз о реальном ВВП или индексе физического объема, которые как раз показывают исключительно рост производства без влияния инфляции.

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Артем Гафаров