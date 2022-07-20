Призовой фонд киберспортивного чемпионата на Кубок президента Татарстана составит 3,5 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

С 21 по 24 сентября в Казани состоится Международный форум KazanDigitalWeek. В его рамках пройдет фестиваль CyberPark — 2022, где организуют киберспортивный чемпионат России и СНГ по десяти различным дисциплинам на Кубок президента Татарстана. Призовой фонд — 3,5 млн рублей.

CyberPark включен в официальный календарь спортивных мероприятий Минспорта России. Как сообщили в Минцифре Татарстана, участниками отборочного этапа станут более 6 тысяч киберспортсменов. Около 400 человек пройдут в финал, который организуют на площадке нового технопарка.

Фото: Ринат Назметдинов

Также во время KazanDigitalWeek проведут тестовые соревнования «Игр будущего» по четырем дисциплинам.

Первый фестиваль CyberPark прошел в Казани в 2021 году на территории IT-парка. Жители и гости города могли понаблюдать за киберспортивными соревнованиями, купить комиксы и другую атрибутику. На верхних этажах проходили лекции от российских и международных спикеров. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

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Ангелина Панченко