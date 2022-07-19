В Казани после столкновения автобуса и троллейбуса пострадали шесть человек, среди них — ребенок

В Казани в результате столкновения троллейбуса и автобуса пострадали шесть человек, в том числе — один ребенок. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Казани.

Все они с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

По данным из соцсетей, ДТП произошло на проспекте Ямашева сегодня днем. «Реальное время» направило запрос в пресс-службу ГИБДД Татарстана.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Казани, водителю автобуса стало плохо за рулем, из-за чего он, вероятно, и столкнулся с троллейбусом.

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Татьяна Леухина