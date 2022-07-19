В Книгу рекордов Гиннеса попало кольцо с почти 25 тысячами бриллиантов
Кольцо индийской компании SWA Diamonds установило новый рекорд по количеству бриллиантов и попало в Книгу рекордов Гиннесса — кольцо содержит 24 679 камней, сообщается на сайте Книги рекордов.
Кольцо назвали «Ами», что на санскрите означает «бессмертие». Основа дизайна — форма розовой вешенки. Как прокомментировал управляющий директор SWA Diamonds Абдул Гафур Анадиян, гриб олицетворяет бессмертие и долголетие.
Вес кольца составляет около 12 унций (56,7 грамма). Его стоимость — $95 243.
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