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В Книгу рекордов Гиннеса попало кольцо с почти 25 тысячами бриллиантов

04:34, 19.07.2022
В Книгу рекордов Гиннеса попало кольцо с почти 25 тысячами бриллиантов
Фото: guinnessworldrecords.com

Кольцо индийской компании SWA Diamonds установило новый рекорд по количеству бриллиантов и попало в Книгу рекордов Гиннесса — кольцо содержит 24 679 камней, сообщается на сайте Книги рекордов.

Кольцо назвали «Ами», что на санскрите означает «бессмертие». Основа дизайна — форма розовой вешенки. Как прокомментировал управляющий директор SWA Diamonds Абдул Гафур Анадиян, гриб олицетворяет бессмертие и долголетие.

Вес кольца составляет около 12 унций (56,7 грамма). Его стоимость — $95 243.

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Маргарита Головатенко
ОбществоБизнес

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