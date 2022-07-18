В поселке Чебакса, вошедшего в состав Казани 14 лет назад, до сих пор нет дорог и водоснабжения
В поселке Чебакса, который вошел в состав Казани 14 лет назад, до сих пор нет дорог и водоснабжения — жители обратились на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщил член регионального штаба Народного фронта в республике Руслан Аглиев.
Жители ждут изменений с момента выхода из состава Высокогорского района в 2008 году. Однако сюда не дошла даже «мусорная реформа» — на весь поселок только одна контейнерная площадка. Большая часть дорог не асфальтирована, что приводит к проблемам с проездом и уборкой снега зимой.
Вода в поселке может отсутствовать несколько дней, а то и неделю. Центральное водоснабжение здесь отсутствует, имеющиеся мощности не позволяют бесперебойно снабжать жителей водой. Особо остро это ощущается летом, когда поселок наполняется приехавшими на лето дачниками.
Несмотря на это, местные власти два года назад согласовали возведение по соседству нового жилого массива «Северная Чебакса» площадью почти 53 га. В поселке планируют создать необходимые условия для комфортного проживания, но реальное воплощение плана в жизнь пока остается под вопросом и скорее зависит от застройщика. 15 лет назад жители Чебаксы уде слышали о планах улучшения среды, но ничего не поменялось.
В отличие от Чебаксы, соседним деревням выделяют средства на обустройство инфраструктуры, там действует система добровольного самообложения для решения актуальных проблем.
— С уверенностью можно сказать, что после присоединения они были лишены ряда возможностей и преференций как жители села, а взамен получили лишь казанскую прописку. По нашему мнению, было бы разумно при возведении новых жилых массивов привлекать к развитию инфраструктуры застройщиков. Часть земель должна передаваться в муниципальную собственность для резервирования под социальные объекты и дороги. В настоящий момент мы видим, как инвесторы просто скупают земельные участки, меняют их категорию и распродают. А люди потом годами обивают пороги органов власти в надежде хоть как-то улучшить условия проживания в поселках, — прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Татарстане Руслан Аглиев.
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