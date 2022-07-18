В поселке Чебакса, вошедшего в состав Казани 14 лет назад, до сих пор нет дорог и водоснабжения

Фото: предоставлено ОНФ в Татарстане

В поселке Чебакса, который вошел в состав Казани 14 лет назад, до сих пор нет дорог и водоснабжения — жители обратились на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщил член регионального штаба Народного фронта в республике Руслан Аглиев.



Жители ждут изменений с момента выхода из состава Высокогорского района в 2008 году. Однако сюда не дошла даже «мусорная реформа» — на весь поселок только одна контейнерная площадка. Большая часть дорог не асфальтирована, что приводит к проблемам с проездом и уборкой снега зимой.



Вода в поселке может отсутствовать несколько дней, а то и неделю. Центральное водоснабжение здесь отсутствует, имеющиеся мощности не позволяют бесперебойно снабжать жителей водой. Особо остро это ощущается летом, когда поселок наполняется приехавшими на лето дачниками.

Фото: предоставлено ОНФ в Татарстане

Несмотря на это, местные власти два года назад согласовали возведение по соседству нового жилого массива «Северная Чебакса» площадью почти 53 га. В поселке планируют создать необходимые условия для комфортного проживания, но реальное воплощение плана в жизнь пока остается под вопросом и скорее зависит от застройщика. 15 лет назад жители Чебаксы уде слышали о планах улучшения среды, но ничего не поменялось.

В отличие от Чебаксы, соседним деревням выделяют средства на обустройство инфраструктуры, там действует система добровольного самообложения для решения актуальных проблем.

— С уверенностью можно сказать, что после присоединения они были лишены ряда возможностей и преференций как жители села, а взамен получили лишь казанскую прописку. По нашему мнению, было бы разумно при возведении новых жилых массивов привлекать к развитию инфраструктуры застройщиков. Часть земель должна передаваться в муниципальную собственность для резервирования под социальные объекты и дороги. В настоящий момент мы видим, как инвесторы просто скупают земельные участки, меняют их категорию и распродают. А люди потом годами обивают пороги органов власти в надежде хоть как-то улучшить условия проживания в поселках, — прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Татарстане Руслан Аглиев.

Фото: предоставлено ОНФ в Татарстане

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Маргарита Головатенко