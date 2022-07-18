В Казани на базе «Казаньоргсинтеза» прошел региональный этап Форума молодых специалистов СИБУР

Фото: Владимир Васильев

В Казани 14—15 июля на базе «Казаньоргсинтеза» прошел региональный этап Форума молодых специалистов СИБУР под эгидой Международного инженерного чемпионата CASE-IN. В нем впервые приняли участие сотрудники «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима».

В рамках форума участники посетили производство «Казаньоргсинтеза», познакомились с технологическими процессами, а также приняли участие в мастер-классах.

— Форум — это уникальная возможность для молодых людей проявить свои лучшие качества, получить ценный практический опыт от коллег и экспертов, в соревновательной борьбе узнать свои сильные стороны, увидеть то, над чем еще предстоит поработать, — говорит генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

В составе восьми команд молодые нефтехимики в течение двух дней соревновались в решении кейсов реальных производственных задач, актуальных как для предприятий, так и для отрасли в целом.

Аппаратчик полимеризации завода по производству бутилового каучука НКНХ Антон Аладарев отметил, что Форум молодых специалистов — отличная площадка для развития, знакомства с коллегами, возможности разработать рационализаторские проекты и находить нестандартные решения.

— В ходе форума мы посетили производство «Казаньоргсинтеза», были на заводе поликарбонатов. Я узнал, как производится и выпускается продукция, какие есть технологии. Для меня, как для сотрудника промышленного предприятия, это все очень интересно, — поделился впечатлениями в первый день форума Антон Аладарев.

Проникнуться спецификой родного предприятия «Казаньоргсинтез», завязать новые контакты и в целом взглянуть на работу со стороны смог и другой участник форума — Константин Рябов.

— Я узнал, как работают коллеги из «Нижнекамскнефтехима», набрался опыта. Я рад, что удалось принять участие, не люблю стоять на месте! — говорит Константин Рябов.

Защита проектов командами перед экспертным жюри состоялась 15 июля.

Призовые места заняли участники команд «Нижнекамскнефтехима»:

1-е место — команда Exclusive;

2-е место — команда «Феникс»;

3-е место — команда «КЗ».

Участники были отмечены в различных номинациях:

«За настойчивость в достижении результата» — SKYNET;

«За творческий подход и умение убеждать» — «Новый век»;

«За индивидуальный стиль и нестандартное выступление» — «Космический поликарбонат»;

«За стремление к победе» — «Путь в Сочи»;

«Потенциал к развитию (команда от «Нижнекамскнефтехима») — Exclusive;

«Потенциал к развитию (команда от «Казаньоргсинтеза») — «V- команда».

Победители от каждого предприятия продолжат борьбу за главный приз в финале проекта, который состоится осенью в Москве. Финалисты получат шанс проработать свои идеи к финалу, консультации экспертов и мастер-классы от топ-менеджмента, а также возможность профессионального роста и развития.