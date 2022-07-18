В Татарстане города и районы получат трансферты из бюджета на установку бюстов

В Татарстане городам и районам будут выделять трансферты из бюджета республики на установку бюстов и благоустройство прилегающей территории. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале республики.

Главным распорядителем бюджетных средств станет Минкультуры Татарстана.

Условия для предоставления трансферта: наличие решения Кабмина республики об установке бюстов, наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства, наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

В конце июня в Пестречинском районе Татарстана открыли бюст Героя Советского Союза Петра Гаврилова. Весной 1918 года он вступил добровольцем в Красную Армию, сражался на Восточном фронте против войск Колчака, а затем против войск Деникина и повстанцев на Северном Кавказе. После окончания Гражданской войны остался в армии. В 1922 году вступил в РКП(б). Именем Гаврилова названы улицы в Казани, Бресте, Краснодаре, Иркутске и Пестрецах.

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Татьяна Леухина