Весной в Казани на призывные комиссии не явились 20 человек

Фото: Олег Тихонов (архив)

Весной в Казани на призывные комиссии без уважительных причин не явились 20 из 4 846 человек. На них готовятся материалы, которые направят в следственные органы.

По итогам весеннего призыва из столицы Татарстана на военную службу отправились 644 новобранца. Из них на Балтийском флоте будут служить 37 человек, из которых восемь — на подшефном городу малом противолодочном корабле «Казанец».

На Черноморском флоте службу пройдут 123 казанца, на Северном — 18. В части и соединения ВДВ приняты 16 человек, из них пять прошли подготовку в казанском аэроклубе парашютистов, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Фото: Олег Тихонов

В президентский полк ФСО России по итогам весеннего призыва попали девять казанцев. Еще 13 человек направлены в научные роты.

Напомним, в этом году в Преображенский полк попали 15 призывников из Татарстана. Требования для отбора в него имеют высочайшую строгость: рост не меньше 175 см, отсутствие вредных привычек, а также идеальная биография, в том числе и у родителей.



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Татьяна Демина