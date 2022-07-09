В Преображенский полк попали 15 призывников из Татарстана

Фото: Олег Тихонов

В этом году в Преображенский полк попали 15 призывников из Татарстана. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Отмечается, что требования для отбора в этот полк имеют высочайшую строгость: рост не меньше 175 см, отсутствие вредных привычек, а также идеальная биография, в том числе и у родителей. Именно солдаты Преображенского полка выносят знамена на парадах и несут службу у Вечного огня. С 2013 года в этом полку отслужило более 300 человек из Татарстана.

1 апреля в Казани началась весенняя призывная кампания. От столицы Татарстана направят на службу в армию около 700 человек.

По словам руководителя исполкома Казани Рустема Гафарова, в горячие точки призывников отправлять не будут. Они будут служить только в местах дислокации своих воинских частей. Уроженцы столицы Татарстана служат на всей территории России от Калининграда до Владивостока. По итогам весеннего призыва 36% новобранцев направят в Сухопутные войска, по 14% — в Военно-морской флот и в Национальную гвардию России, 13% — в части центрального подчинения Минобороны страны, 10% — в Ракетные войска стратегического назначения, 9% — в Воздушно-космические силы, 3% — в Президентский полк ФСО, 1% — в МЧС.

Весенний призыв продлится до 15 июля. 20 мая стартовали первые отправки на сборный пункт. Все новобранцам выдают наборы средств личной гигиены, сим-карты, средства на мобильную связь в дороге к месту службы и ежемесячное денежное пособие военнослужащего.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин