Жительницу Челнов лишили прав из-за сломанного пистолета на заправке

В Набережных Челнах суд лишил местную жительницу прав на год за сломанный пистолет на заправке. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел 25 июня. Девушка за рулем автомобиля сорвала пистолет, из-за чего он стал неисправен, и уехала с места происшествия. Суд посчитал, что она оставила место ДТП.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне юрист России Иван Соловьев рассказал, что МВД подготовило законопроект, в нем предлагается ряд поправок, которые уточнят и ужесточат требования к получению водительских прав. В документе прописали требования для выдачи прав отдельных категорий и ужесточили правила повторного их получения для тех, кто уже попадался на пьяном вождении.



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Татьяна Леухина