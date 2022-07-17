В Сбербанке назвали два способа сдержать укрепление рубля

Укрепление курса рубля можно сдержать за счёт валютных интервенций или за счёт расширения возможностей для импорта. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф.

— Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить, — объяснил он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Таким образом, сдержать укрепление курса могут либо валютные интервенции, либо расширение возможностей для импорта. Покупки твёрдой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют. В дальнейшем ситуация с курсом будет исправляться за счёт перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами, пишет «РИА Новости».

В июне Греф заявлял, что российская экономика вернется к уровням 2021 года примерно через 10 лет, если не предпринимать никаких мер в текущей ситуации.



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Татьяна Леухина