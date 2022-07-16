В суде Казани адвокат Алексея Семина назвал незаконным его заочное обвинение и розыск

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Накануне Приволжский райсуд Казани отказал СК в избрании заочного ареста бизнесмену Алексею Семину, проживающему за пределами РФ. Защитник бенефициара «ASG» на заседании обвинил следователей в нарушении права на защиту, процедуры предъявления заочного обвинения и порядка объявления в межгосударственный розыск, — сообщает журналист «Реального времени».



Адвокат Марат Мухтаров заявил суду — силовиками не были приняты все меры для уведомления его клиента о необходимости явки в СК для предъявления обвинения. Сотрудники МВД Татарстана проверили старые адреса его временной регистрации в Казани.

По адресу постоянной регистрации Семина в Пресненском районе Москвы в полицию был направлен запрос. Но ответа на него в Следкоме не дождались, объявили, что местонахождение фигуранта дела неизвестно, 1 июля заочно обвинили его в повреждении памятника федерального значения и в тот же день объявили в розыск. На заседании суда старший следователь 4-го отдела Следкома по РТ Юлия Мунина сообщила — речь идет о федеральном и межгосударственном розыске.

По мнению защитника, отсутствие в деле постановление о межгосударственном розыске говорит само за себя. Что до предъявления заочного обвинения, то и здесь, подчеркнул Мухтаров, была нарушена процедура — явившемуся в Следком защитнику этот документ вручить отказались. Адвокат смог ознакомиться с ним лишь вчера в суде.

Напомним, в августе 2021 года следователи возбудили дело по части 1 статьи 243 УК РФ о повреждении объектов культурного наследия в отношении «неустановленных лиц, в том числе — из числа сотрудников и бенефициаров закрытого паевого инвестфонда «АС-фонд строительный» и ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». В деле два эпизода — один связан с реставрационными работами — Номеров Михайлова на улице Лобачевского, второй — с комплексом Адмиралтейской конторы на улице Карла Маркса, 17. Именно по второму эпизоду в адрес Семина выдвинуто заочное обвинение.

Однако Приволжский суд вчера усомнился в обоснованности подозрений о причастности бизнесмена к преступлению. В прокуратуре Татарстана решается вопрос об обжаловании этого решения.

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