В России могут отменить НДС на социально значимые товары
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что ведомство рассмотрит целесообразность отмены и снижения НДС на социально значимые товары. Об этом пишет ТАСС.
— Снижение НДС — это всегда вопрос очень чувствительный и очень детально обсуждаемый. Нужно помнить, что крупные ретейлеры в нашей стране уже ограничили наценку на социально значимые товары в пределах 5—10%. При этом в России на данный момент отрицательная инфляция. Прогнозы зарубежных экспертов о том, что у нас якобы будет галопирующая инфляция на продовольственном рынке, не оправдались, — сказал он.
По словам Евтухова, решение по обнулению НДС может быть принято, но только после того, как станет известно — приведет это к снижению цен или нет. В настоящее время Минпромторг поддерживает отрасль с помощью льготных рыночных инструментов: сокращаются цепочки посредников, развивается многоформатная розница, добавил он.
29 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство России поручило Ростуризму проработку возможности обнуления НДС для туроператоров по аналогии с отельерами.
Он объяснил, что в стране уже приняты меры поддержки с освобождением от НДС инфраструктуры на пять лет, в связи с чем необходимо действовать «очень аккуратно»:
— …Надо проработать прежде всего экономическую модель, оценить выпадающий доход с возможным развитием бизнеса и налогооблагаемую базу, которые приведут к тому, чтобы произошел баланс, — сказал он.
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