Ростуризму поручено проработать обнуление НДС для туроператоров

Фото: Максим Платонов

Правительство поручило Ростуризму проработку возможности обнуления НДС для туроператоров по аналогии с отельерами, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщил ТАСС.



Он объяснил, что в стране уже приняты меры поддержки с освобождением от НДС инфраструктуры на пять лет, в связи с чем необходимо действовать «очень аккуратно»:

— <…> надо проработать прежде всего экономическую модель, оценить выпадающий доход с возможным развитием бизнеса и налогооблагаемую базу, которые приведут к тому, чтобы произошел баланс, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Чернышенко заявил, что прогноз на 2022 год по турпотоку в России сохраняется, несмотря на продление закрытия части аэропортов. Он рассчитывает, что аэропорты будут открываться:

— Мы все ждем, когда это позволит обстановка. Тем не менее мы делаем компенсирующие мероприятия, прежде всего с железнодорожными перевозками и автомобильными.

Президент России Владимир Путин подписал закон о функционировании на территории государства единой информационной системы «Электронная путевка». Закон обяжет туроператоров передавать сведения из договора о реализации туристского продукта в единую систему. Турагенты будут обязаны направлять туроператорам уведомление о заключении договоров.

Маргарита Головатенко