Часть казанских Дербышек осталась без света

Часть казанских Дербышек осталась без света. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Обесточены оказались многоквартирные и частные дома, улицы, магазины. Сейчас в Казани идет гроза. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в ближайшие два часа дождь не прекратится.

Фото: realnoevremya.ru

Нет света на улицах Мира, Солидарности. У некоторых плохо работает связь. Стоит отметить, что у жителей домов по улицам Стадионная, Спортивная, Парковая электроэнергия не отключена.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС РФ по Татарстану.

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Татьяна Леухина