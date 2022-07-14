«Химки» арендовали у «Рубина» Ломовицкого
Футбольный клуб «Химки» арендовал у казанского «Рубина» до конца сезона полузащитника Александра Ломовицкого. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
Ломовицкий подписал контракт с «Рубином» в декабре 2021 года.
Сегодня стало известно, что казанский «Рубин» арендовал до конца сезона 2022/23 24-летнего полузащитника Александра Саплинова. Права на игрока принадлежат «Ростову».
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