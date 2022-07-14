Спортсмен «Синтеза» Никита Шлейхер стал чемпионом России по прыжкам в воду

Спортсмен казанского СК ВВС «Синтез» Никита Шлейхер завоевал вторую золотую медаль на чемпионате России по прыжкам в воду — 2022. Он стал чемпионом страны в прыжках с трехметрового трамплина.



По итогам квалификации Никита Шлейхер набрал 413.25 балла, в полуфинале — 428 балла, а в финале — 504 балла, сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

СК ВВС «Синтез»

Чемпионат России по прыжкам в воду проходит во дворце спорта «Буртасы» в Пензе. В первый день соревнований Никита Шлейхер завоевал золотую медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Евгением Кузнецовым.



Еще одна спортсменка «Синтеза» Мария Полякова выиграла на чемпионате России в соревнованиях в прыжках с трамплина. Она лидировала как по итогам квалификации — 258,55, так в финале, финишировав с суммой в 287,05 балла.



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Татьяна Демина