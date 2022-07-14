Татарстан предложит Мишустину установить выплату при рождении третьего ребенка женщиной из села

Депутаты Государственного совета Татарстан направят в федеральный центр предложение установить единовременную денежную выплату при рождении третьего ребенка женщиной, проживающей в сельской местности, из федерального бюджета. Документ направят премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В Татарстане уже существует выплата на третьего ребенка, рожденного в сельской местности женщиной в возрасте до 29 лет. Она составляет 100 тысяч рублей.

Инициатива, поступившая от членов татарстанского депутатского объединения «Мәрхәмәт-Милосердие» и Комитета по социальной политике предполагает, что единовременную выплату женщинам, родившим третьего ребенка в селе или поселке городского типа, будут направлять ей, независимо от ее возраста.

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госсовета Татарстана предложили распространить подобную меру соцподдержки на четвертого и на последующих детей.

В Татарстане с 2018 года женщина в возрасте до 25 лет, проживающая в сельской местности, при рождении первого ребенка может получить единовременную денежную выплату. Она составляет 50 тысяч рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина