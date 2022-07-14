Источник: причиной смерти директора ДРКБ стал анафилактический шок

Фото: пресс-служба ДРКБ (Ильдар Закиров слева)

Директор ДРКБ, заслуженный работник здравоохранения Татарстана Ильдар Закиров мог умереть от анафилактического шока. Об этом «Реальному времени» рассказал источник в больнице.



По словам источника, аллергическая реакция могла быть вызвана укусом насекомого.

Он также рассказал, что в обязанности директора входили: закупки оборудования, заключения договоров и различные финансовые вопросы больницы.

Напомним, Закиров ушел из жизни 9 июля, ему было 44 года. Гражданская панихида состоялась 10 июля в здании ПАК судебно-медицинской экспертизы.

— В своей работе Ильдар всегда полагался на здравый смысл, логику и аналитику. В стрессовых ситуациях предпочитал лично уделять внимание спорным вопросам, никогда не уходил от диалога. Ильдар Рафкатович уделял большое внимание повышению квалификации коллег, стоял на стороне прогресса, — говорится в сообщении, которое было опубликовано в официальном телеграм-канале ДРКБ.

Фото: rdkm.rusfond.ru

Закиров родился 2 мая 1978 года в Казани. В 2001 году он окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «Стоматология». В 2014 году участвовал в организации Олимпийских игр в качестве главного врача клинико-диагностического центра олимпийского объекта «Дополнительная горная деревня» в Сочи. С 2018 занял должность директора ДРКБ МЗ РТ.

Стоит отметить, что за свою работу он был награжден:

почетной грамотой Управления здравоохранения исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, 2011;

почетной грамотой Министерства здравоохранения РТ, 2013;

благодарностью министра здравоохранения РТ, 2013;

благодарностью Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, 2013;

почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, 2014;

грамотой президента Российской Федерации Владимира Путина к памятной медали «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи».

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Максим Кокунин