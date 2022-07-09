Ушел из жизни директор ДРКБ Ильдар Закиров

Фото: пресс-служба ДРКБ

Сегодня ушел из жизни Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан, директор ДРКБ Закиров Ильдар Рафкатович. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

— В своей работе Ильдар всегда полагался на здравый смысл, логику и аналитику. В стрессовых ситуациях предпочитал лично уделять внимание спорным вопросам, никогда не уходил от диалога. Ильдар Рафкатович уделял большое внимание повышению квалификации коллег, стоял на стороне прогресса, — говорится в сообщении.

Ильдар родился 2 мая 1978 года в Казани. В 2001 году он окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «Стоматология». В 2014 году Он участвовал в организации Олимпийских игр в качестве главного врача клинико-диагностического центра олимпийского объекта «Дополнительная горная деревня» в Сочи. С 2018 занял должность директора ДРКБ МЗ РТ.



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Фото: rdkm.rusfond.ru

Стоит отметить, что за свою работу Ильдар Закиров был награжден:

Почетной грамотой Управления здравоохранения исполнительного комитета муниципального образования г.Казани, 2011;

Почетной грамотой Министерства здравоохранения РТ, 2013;

Благодарностью министра здравоохранения РТ, 2013;

Благодарностью Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, 2013;

Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, 2014;

Грамотой Президента Российской Федерации Владимира Путина к памятной медали «XXII Олимпийские зимние игры и XI паралимпийские зимние игры 2014 года в г.Сочи».

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Максим Кокунин