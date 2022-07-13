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Промышленность

Айрат Сафин рассказал о своем карьерном пути в день рождения Казаньоргсинтеза

17:00, 13.07.2022 3
Айрат Сафин рассказал о своем карьерном пути в день рождения Казаньоргсинтеза
Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Генеральный директор Казаньоргсинтеза Айрат Сафин рассказал личную историю успеха в день рождения предприятия. В этом году Казаньоргсинтез отмечает 64 года со дня образования и 59 лет со дня выпуска первой продукции на производстве фенола и ацетона.

За эти годы завод вырос в высокотехнологичное химическое производство. Сегодня Казаньоргсинтез является одним из крупнейших предприятий химотрасли России, крупнейшим производителем полиэтилена и единственным производителем поликарбоната в России.

По словам руководителя предприятия Айрата Сафина, главная формула успеха и девиз жизни — правильный настрой на работу.

— Счастье заключается в том, что ты с хорошим настроением и улыбкой идешь на работу, с хорошим настроением и улыбкой возвращаешься домой, — делится своим секретом успеха Айрат Сафин.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17:07
    Казаньоргситентез строили всем многонациональным составом СССР.
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  • Анонимно 17:20
    А где ныне предыдущий?
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  • Анонимно 17:26
    Н какой "личной истории" нет по ссылкам.
    Кос строили весь многонациональный СССР.
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