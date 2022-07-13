Айрат Сафин рассказал о своем карьерном пути в день рождения Казаньоргсинтеза

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Генеральный директор Казаньоргсинтеза Айрат Сафин рассказал личную историю успеха в день рождения предприятия. В этом году Казаньоргсинтез отмечает 64 года со дня образования и 59 лет со дня выпуска первой продукции на производстве фенола и ацетона.

За эти годы завод вырос в высокотехнологичное химическое производство. Сегодня Казаньоргсинтез является одним из крупнейших предприятий химотрасли России, крупнейшим производителем полиэтилена и единственным производителем поликарбоната в России.

По словам руководителя предприятия Айрата Сафина, главная формула успеха и девиз жизни — правильный настрой на работу.

— Счастье заключается в том, что ты с хорошим настроением и улыбкой идешь на работу, с хорошим настроением и улыбкой возвращаешься домой, — делится своим секретом успеха Айрат Сафин.