Ак Барс Банк выдает малому бизнесу быстрые кредиты с господдержкой и без залога

Малый бизнес может воспользоваться кредитами без залога с быстрым решением от Ак Барс Банка. Кредит на предпринимательские цели рассчитан на 2 года, сумма — от 100 тыс. до 5 млн рублей.

Основные преимущества такого кредита:

минимум документов, которые можно отправить онлайн,

без залога,

решение до трех дней без визита в банк,

снижение процентной ставки при поручительстве Гарантийного фонда РТ для предпринимателей из Татарстана.

«Мы хотим развеять миф, что микробизнесу сложно получить кредит с господдержкой. Ак Барс Банк позволяет быстро оформить кредит в режиме единого окна и по льготной ставке, минуя походы в несколько ведомств и сбор многочисленных документов», — отметил руководитель дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Роман Лесохин.

Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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