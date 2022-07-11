Минобороны заявило, что украинские националисты планируют взорвать в Славянске здание с гражданскими

В Славянске украинские националисты планируют взорвать в городе здание с мирными жителями. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, здание профессионального аграрного лицея заминировано, и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе, передает пресс-служба Минобороны России.

Фото: кадр видео Минобороны России

На прошлой неделе начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты планируют взорвать в Славянске в Донецкой Народной Республики детский сад вместе с персоналом.



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Татьяна Леухина