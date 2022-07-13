«Жара может повлиять только на яровые культуры, на озимые уже идет восковая спелость»

«У природы нет плохой погоды»

Жаркие дни в республике держатся уже больше недели. Дневная норма температуры была превышена на 7 градусов Цельсия, что может существенно сказаться на сельскохозяйственных культурах. Аграрии Татарстана делают все возможное, чтобы сохранить благоприятные условия для растений, так как в 2021 году из-за аномальной жары погибло 10% озимых.

Председатель Ассоциации фермерских хозяйств Татарстана Камияр Байтемиров сообщил «Реальному времени», что погода не оказывает отрицательного влияния на посевы, так как бывают кратковременные дожди.

На сегодняшний день в Татарстане засеяно 1,68 млн га, что составляет 91% от плана. Байтемиров объяснил, что растениям необходима такая температура:



— Жара может повлиять только на яровые культуры, на озимые уже идет восковая спелость, и погода для нее благоприятная. Если все-таки наступят жаркие дни, то мы задействуем оборудования для аэрации. У природы нет плохой погоды, крестьяне надеются, что погода будет благоприятствовать получению урожая, — отметил глава Ассоциации фермерских хозяйств.

«Агрометеорологические условия для культур в этом году благоприятные»

Уход жары из республики будет, но кратковременный. По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, аномальную погоду остудит холодный циклон и обрушит полумесячную норму осадков. Это значит, что запасов влаги в почве будет достаточно.

— Агрометеорологические условия для культур — и озимых, и яровых — в этом году благоприятные. Озимые хорошо перенесли зиму, было очень мало площадей с поврежденными озимыми и невзошедшими, — говорил ранее в июне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Анастасия Дуксеева