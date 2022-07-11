В Минздраве допустили введение QR-кодов для всех прививок

В России прививочные сертификаты и QR-коды могут ввести для всех вакцинаций и прививок. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

Он считает, что нет смысла полностью отказываться от QR-кода. Он может стать ключом к данным обо всех прививках каждого человека, которые были ему сделаны на протяжении жизни.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Пугачева, собранные данные о вакцинации более 80 млн человек могут стать первым шагом к созданию цифрового медпрофиля пациента, пишут «Известия».

В России ввели систему QR-кодов в прошлом году. Изначально их выдавали привитым от COVID-19 россиянам. С 21 февраля появилась возможность получить QR-код по результатам теста на антитела. В сертификате должны быть сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавируса.



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Татьяна Леухина