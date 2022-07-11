На проведение «Гонки героев» в Татарстане потратят почти 8,5 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

На организацию и проведение «Гонки героев» в Татарстане потратят почти 8,5 миллиона рублей из регионального бюджета. Спортивно-массовое мероприятие пройдет 5—6 августа в Верхнеуслонском районе республики.

Для участников «Гонки героев» подготовят трассу дистанцией не менее 8 км, на протяжении которой установят не менее 22 препятствий, лучный и гидробол-тир. Также запланирован страйкбол.

Мероприятие начнется с церемонии открытия. Вести ее должен ведущий, у которого есть опыт работы ведения аналогичных и протокольных мероприятий с участием первых лиц Татарстана. На церемонии также ожидается выступление шоу барабанщиков «Ритмикон», ВИА «Волга» или аналогичных групп.

Фото: Ринат Назметдинов

Также для «Гонки героев» закупят 6 тысяч полулитровых бутылок негазированной воды. Кормить участников, волонтеров и организаторов мероприятия будут гречневой кашей с говядиной на сливочном масле, черным и зеленым чаем, сушками и хлебом. Дежурить во время проведения «Гонки героев» будут шесть бригад скорой медицинской помощи.

Исполнителя ищет Министерство спорта Татарстана. Его определят 19 июля.

В прошлом году на организацию и проведение «Гонки героев» выделили 8,4 миллиона рублей. Мероприятие также проходило в августе.

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Татьяна Демина