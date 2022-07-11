Проценты по кредитам в Банке Казани теперь начинаются от 5,9%

Банк Казани снизил ставки более чем на 3%. Теперь оформить кредит «Доверительный » возможно от 5,9%*.

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Скидка 0,5% также предоставляется для клиентов из «руководящего состава», а зарплатным клиентам и сотрудникам бюджетной сферы — скидка на 1%.

Подробности и условия кредита «Доверительный» смотрите на сайте . Все вопросы задавайте в чат мобильного приложения, WhatsApp или телеграм-чат .

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Лицензия Банка России № 708 от 27.05.2016 г., ООО КБЭР «Банк Казани».

Не является публичной офертой.

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