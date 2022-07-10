За сутки в России выявили 3 398 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали 3 398 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такая заболеваемость примерно соответствует уровню апреля 2020 года. Всего в стране COVID-19 заболели 18 462 211 человек.

Вместе с этим, по данным на 10 июля, еще 748 человек оказались в больнице, а 39 — скончались. Общая смертность от коронавируса в стране составила 381 583 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

Пиковым для России стало 11 февраля 2022 года, когда за день зафиксировали сразу 203 949 новых заражений COVID-19. Последний пик заболеваемости 17 февраля, когда коронавирус подтвердился у 180 622 человек. После этого количество ежедневных случаев начало стремительно снижаться.

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Артем Гафаров