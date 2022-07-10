В Татарстане за минувшие сутки зафиксировали 39 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов

По данным на 10 июля, в Татарстане за минувшие сутки зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Всего в республике коронавирусом заболели 152 969 человек.

За минувшие сутки 23 человека, еще 17 выздоровели. Таким образом, от коронавируса в Татарстане вылечились 149 529 человек. Инфекция унесла жизни 1 996 татарстанцев.

Фото: стопкоронавирус.рф

Пиковым по заболеваемости для Татарстана стало 14 февраля, когда зафиксировали сразу 3 970 новых заражений. После этого заболеваемость стремительно пошла на спад. Сейчас количество ежедневных случаев соответствует уровню летних периодов в 2020 и 2021 годах.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 10 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Артем Гафаров