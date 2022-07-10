Источник: в Подмосковье на поле аварийно сел самолет с парашютистами

Фото: источник «Реального времени»

В Подмосковье прямо на поле совершил аварийную посадку самолет с парашютистами. Об этом рассказал источник «Реального времени».

По предоставленной информации, в районе города Пущино у самолета отказал правый двигатель на высоте 150 метров. Пилотам удалось найти ровную площадку на поле и посадить судно.

О пострадавших не известно, но по представленной фотографии видно, что воздушное судно не получило серьезных повреждений. Возгорания не произошло, многие спортсмены смогли самостоятельно покинуть транспорт.

Напомним, сегодня на Волге возле Казани затонул прогулочный теплоход, на борту которого находились 34 пассажира. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал — всех доставили в речной порт на проходившем мимо теплоходе «Добрый».

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Артем Гафаров