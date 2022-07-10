В результате затопления теплохода в Казани никто из пассажиров не пострадал

Фото: Центральное МСУТ СКР

В результате затопления теплохода в Казани никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.

— Все 34 пассажира, спасенные с теплохода здоровы, они доставлены на берег, — сообщили в ведомстве.

Вместе с этим источники «Реального времени» утверждают, что на борту теплохода вместе с членами экипажа находились по меньшей мере 37 человек. Они были спасены экипажем проходившего мимо речного судна «Добрый», как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

По факту происшествия в Центральном МСУТ СКР завели уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения при эксплуатации внутреннего водного транспорта».



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Артем Гафаров