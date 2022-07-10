Российские легкоатлеты не смогут принять участие в чемпионате мира даже под нейтральным флагом

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

Легкоатлеты из России не смогут принять участие в чемпионате мира в Оргеноне, США, даже под нейтральным флагом. Об этом сообщила Международная ассоциация легкоатлетической федерации World Athletics (WA).

Буквально недавно Всемирная организация легкой атлетики разрешила 18 российским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Но уже сегодня выяснилось, что путь на чемпионат мира им будет закрыт даже в этом случае из-за ситуации на Украине.

Кроме спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях отстранены и официальные лица двух государств. Это также связано с проведением специальной военной операции на Украине, уточняет издание Inside The Games.

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

— При одобрении этих 18 заявок Совет по рассмотрению допинга [World Athletics] отметил, что, согласно решению World Athletics от 1 марта 2022 года, все спортсмены, вспомогательный персонал и официальные лица из России были исключены из всех соревнований World Athletics Series в обозримом будущем, — говорится в сообщении WA.

Запрет на участие российских и белорусских легкоатлетов на свои встречи наложили также организаторы Бриллиантовой лиги, которая является частью Международной ассоциации легкоатлетической федерации.

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Артем Гафаров