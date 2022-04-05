Новый участок БКК в Казани по улице Меховщиков планируют достроить к концу августа

Новый участок Большого Казанского кольца на участке ул. Меховщиков, от ул. Магистральной до ул. Девятаева, планируют достроить к концу августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, указанный участок планировалось завершить к ноябрю 2022 года. Однако, чтобы освободить местных жителей от неудобств, связанных с возведением дороги, поставили цель закончить строительство на несколько месяцев раньше.

Отмечается, что после окончания строительства этого участка дороги казанцы смогут за считаные минуты добираться с проспекта Победы до речного вокзала. Ожидается, что он откроет большие перспективы для развития целого района. Проект первого этапа развития прибрежной территории, где расположены улицы Портовая, Девятаева и Меховщиков, уже был утвержден.

Фото: kzn.ru

В середине марта сообщалось, что власти Казани изымут земельный участок площадью 1 644 кв. м для строительства БКК на участке от улицы Магистральной до улицы Девятаева. На нем располагается жилой дом №4 по улице Магистральной. В двухэтажном здании 27 квартир.

Дарья Акимова