Валерий Фальков рассказал о перспективах креативного образования в России

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал о перспективах подготовки кадров в рамках креативных индустрий. Встреча с ним прошла в рамках открытого диалога «Образовательные форматы в креативных индустриях: бакалавриат, магистратура или специалитет?».

Фальков отметил, что для развития креативных индустрий очень важную роль играет креативное образование и предложил организовать, например, летние курсы учащимся на этих направлениях в технических университетах.

— Мы видим, что наиболее успешны люди, обладающие системным мышлением и получившие базовое фундаментальное образование в области точных наук. Необходимо предусмотреть возможность краткосрочных обменов студентов различных направлений, чтобы усилить их междисциплинарную подготовку, — сказал министр.

Фото: Дмитрий Резнов

По его словам, именно разноплановое обучение и освоение навыков технических специальностей будут способствовать развитию креативного мышления и всего профессионального кластера в целом.

Вместе с этим во второй половине июня Минобрнауки России объявило об увеличении числа бюджетных мест на медицинских направлениях в вузах страны. По словам Фалькова, в ведомстве отмечают стабильно растущий запрос у студентов на медицинские профессии. Поэтому идет планомерный рост числа бюджетных мест в вузах по специальностям и направлениям, связанным со здравоохранением.



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Артем Гафаров