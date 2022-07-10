Президент Шри-Ланки уйдет в отставку 13 июля

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса уйдет в отставку 13 июля. Об это сообщает «РИА Новости», ссылаясь на издание Adaderana .

Ранее спикер парламента Махинду Япу Абейвардену официально проинформировал президента Раджапаксу о решениях, принятых на собрании лидеров партий, в частности о требовании его отставки.

9 июля на Шри-Ланке протестующие взяли под контроль резиденцию президента Готабайи Раджапаксы. Они преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию. Тем временем премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице страны протестами. Полиция уже применила слезоточивый газ и водометы. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее трех десятков человек, в том числе двое сотрудников полиции.

На данный момент Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. В апреле сообщалось, что там предотвратили переворот, который готовился в стиле «арабской весны».



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Максим Кокунин